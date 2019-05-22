مصر | مصرع طفل دهسه جرار رمال بالسيدة زينب

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لقى طفل عمره 4 سنوات مصرعه بعدما دهسه جرار رمال بمنطقة السيدة زينب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوجود طفل متوفي بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمره حوالى 4 سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسه جرار مما أدى إلى مصرعه على الفور ولاذا السائق المتسبب في الحادث بالفرار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.