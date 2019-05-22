أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريراً حول نتائج الزيارة التى قام بها مؤخراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعي، حيث أوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعي الرسمية فى كل من مصر والسعودية.

وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.

يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحد من حدوث أى مخالفات، كما أنها تساهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الأسواق التصديرية.