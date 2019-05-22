أخبار مصر | محافظ الجيزة: التزام الملاك بالطلاء شرط أساسي للمصالحة على مخالفات البناء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: التزام الملاك بالطلاء شرط أساسي للمصالحة على مخالفات البناء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار الطلاء الموحد للعقارات بنطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالألوان والتصاميم المحددة دون الإخلال بها وعدم الإكتفاء بطلاء العقارات بالطبقة الجيرية فقط وتكون الأولوية للعقارات المطلة على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والوحدات المحيطة بالمناطق الأثرية.

وأضاف المحافظ أن التزام ملاك العقارات بالقرار شرط أساسى للتصالح على مخالفات البناء موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفع أصحاب العقارات لطلاء الواجهات بشكل تصاعدى بداية برفض التصالح على مخالفات البناء مروراً بقطع المرافق وصولاً لإزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة.

كما وجه المحافظ بتخصيص مسئول يقوم بالإشراف المباشر للمتابعة الدورية للأعمال فى هذا الشأن منوهاً بأنه سيتابع الأعمال يومياً بشكل ميدانى وسيتم تقييم كل مسئول وفقاً لمحصلة الأعمال بنطاق مسئوليته.

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وأشار راشد خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الأحياء واللمراكز والمدن إلى أنه قد تم إعتماد ثلاثة نماذج لطلاء الواجهات وهى واجهة تتضمن شرفات وواجهة بدون شرفات وواجهة صامتة.

على أن يتم تركيب لوحة تحمل "نموذج لشعار المحافظة" على واجهة المبانى التى يتم الإنتهاء من أعمال الطلاء بها.

وحرص راشد خلال الإجتماع الذى حضره اللواءان محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة وعلاء بدران السكرتير العام المساعد للمحافظة وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بالقرار على التنبيه بضرورة القضاء على ظاهرة إشغالات الطرق ورفع كافة مظاهر الإهمال التى تعيق حركة المرور وتؤثر على المظهر الحضارى لمرافق المحافظة ومتابعة الشوارع التى تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ومنع الباعة والمتعدين من إستغلالها مرة أخرى و الإهتمام بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين وأسفل الكبارى ورفع كفاءة منظومة النظافة وإستثمار الجزر الوسطى بالشوارع وإعادة تأهيل الحدائق للحفاظ عليها كمتنفس للمواطنين بالتنسيق مع المكاتب الفنية وأساتذة جامعة القاهرة للإشراف على أعمال التصميم للوصول لأفضل النتائج .