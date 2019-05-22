أخبار مصر | تداول 235 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 235 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (21) سفينة وتم تداول (235) شاحنة بضائع و(112) سيارة حيث شملت حركة الواردات (128) شاحنة و(101) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (107) شاحنة بضائع و(11) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Raeda بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة ،الحرية1،النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس خمس سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس،Moseldijk ،Magisticوغادرت السفينة Super ersanalكما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا .