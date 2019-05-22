أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي "صعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان الجغرافيا للصف الأول الثانوي "صعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي صعوبة امتحان الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الامتحان جاء أغلبه من خارج المنهج، والأسئلة صعبة تشبه اختبارات القدرات والأسئلة العامة التي تعتمد علي الذكاء، بالإضافة إلي أن هناك نماذج سهلة ونماذج أخري صعبة للامتحان، بحسب أولياء الأمور والطلاب.