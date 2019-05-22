أخبار مصر | توصيات أطباء الجلدية والتجميل لإنقاذ المرضى من خداع منتحلي تخصص التجميل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توصيات أطباء الجلدية والتجميل لإنقاذ المرضى من خداع منتحلي تخصص التجميل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد من أطباء تخصص الجلدية والتجميل اجتماع بنقابة الأطباء، بحضور امين عام النقابة الدكتورة نجوى الشافعى، والدكتورة منى مينا مقرر لجنة الشكاوى وعضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد فتحي أمين الصندوق المساعد، للمناقشة حول الاعتداءات المتكررة والجسيمة من قِبل غير الأطباء على التخصص، وإجرائهم الإجراءات التجميلية الطبية للمرضى والمواطنين دون إشراف طبي وغير مسموح لهم بتلك الممارسات بحكم القانون، كما انهم يقومون بالدعاية على أنهم أطباء ويقومون بإيهام وخداع المرضى والمواطنين بغير الحقيقة.

وقد توصل الاجتماع إلى عدة توصيات، وهي كالتالي:

1_ إنشاء روابط لأطباء تخصص الجلدية والتجميل بالنقابات الفرعية للمحافظات لينبثق عنها الرابطة العامة للتخصص بنقابة أطباء مصر.

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2_ توضيح ضرورة وحق المريض بالسؤال عن ترخيص مكان الإجراءات التجميلية الطبية والتأكد من أن من يقوم بالإجراء التجميلي له هو طبيب بشري متخصص بالجلدية والتجميل أو جراحة التجميل.

3_ القيام بعمل فيديوهات توضيحية للتوعية حول الفرق بين الإجراءات التجميلية الطبية التي من المفترض أن يقوم بها أطباء بشريون متخصصون، والإجراءات التجميلية غير الطبية.

4_ العمل على تفعيل العقوبات الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ضد منتحلي صفة الطبيب الغير مرخص له بمزاولة المهنة.

5_ تقديم بلاغات للجهات المختصة - وحث المواطنين على ذلك – ضد الأماكن الغير مرخصة وضد منتحلي صفة أطباء جلدية وتجميل عند توفر الإثباتات اللازمة.