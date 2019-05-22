أخبار مصر | طلاب الصف الأول الثانوي يشيدون بسهولة امتحان الجغرافيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الصف الأول الثانوي يشيدون بسهولة امتحان الجغرافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الصف الأول الثانوي؛ بسبب سهولة امتحان مادة الجغرافيا فى اليوم الرابع للامتحانات الالكترونية.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 99% من طلاب المدارس الحكومية أدوا الامتحان اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو على التابلت دون أى حدوث أى مشكلة فى السيستم.

جدير بالذكر أن قد بدأ الصف الأول الثانوي الامتحانات يوم 21 مايو الماضي وتستمر حتى 30 مايو ويخوض طلاب المدارس الحكومية الامتحانات بالصباح بينما يخوض طلاب المدارس الخاصة الامتحانات فى الفترة المسائية.