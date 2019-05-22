أخبار مصر | قناة السويس تسجل ثاني أعلى رقم قياسي على مدار تاريخها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة السويس تسجل ثاني أعلى رقم قياسي على مدار تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن.

وشدد الفريق مميش على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية الرائدة ورفع تصنيفها وتحقيق الاستفادة المُثلى من بدء تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات الاقتصاديات العالمية.

Advertisements

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس الجديدة لا تقتصر أهميتها على كونها أحد مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة فحسب وإنما تتعدى ذلك باعتبارها حجر الزاوية لسلسلة من المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لتنمية منطقة القناة والتي ما كانت لتصبح واقعاً ملموساً لولاً الدعم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووقوف الشعب المصري البطل خلف هذه الجهود الوطنية على قلب رجل واحد.

كما شهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 11 سفينة ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "OOCL SCANDINAVIA" رافعة علم هونج كونج، بحمولة 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى ماليزيا، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة "MSC SVEVA" التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة 196 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.