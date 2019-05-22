أخبار مصر | شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس الأعلى حرا في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس الأعلى حرا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.