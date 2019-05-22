أخبار مصر | شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس الأعلى حرا في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس الأعلى حرا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:
القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.
ويسود البلاد اليوم الأربعاء 17 رمضان، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً، لتسجل محافظات "القاهرة وشبين وطنطا وسيوة وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان" درجات حرارة الأعلى في العالم.
كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 43
شبين الكوم 23 43
طنطا 23 43
دمنهور 21 41
الإسكندرية 20 39
بلطيم 22 39
مطروح 20 37
السلوم 18 40
سيوة 23 44
بورسعيد 20 34
دمياط 20 34
الزقازيق 22 43
الإسماعيلية 23 43
السويس 23 41
العريش 20 38
رفح 20 37
رأس سدر 24 41
نخل 16 40
نويبع 28 39
طابا 21 38
كاترين 18 36
الطور 24 36
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 28 40
مرسى علم 27 38
الفيوم 23 43
بني سويف 23 43
المنيا 22 43
أسيوط 25 43
سوهاج 25 43
قنا 25 44
الأقصر 26 44
أسوان 27 44
أبوسمبل 24 43
الوادي الجديد 27 44
شلاتين 24 36
أبو رماد 25 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33