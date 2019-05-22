شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعتمد 59 مليون جنيه لـ368 مستفيدًا من المشروع القومي لإحياء البتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن المجلس القومي لإحياء مشروع البتلو اعتمد 59 مليونا و585 ألف جنيه، لعدد 368 مستفيد، لشراء 4 الآف و163 رأس من العجول البتلو، بقيمة 41 مليونا و630 ألف جنيه، بينما تم تمويل تغذية 3 آلآف و591 رأس من العجول بقيمة 17 مليونا و955 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية وصغار المزارعين.

وأضافت «محرز»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عدد المستفيدين بقروض التمويل من محافظات الوجه البحري بلغ 312 مستفيدا في 10 محافظات بإجمالي 49 مليونا و370 ألف جنيه مصري لشراء عدد 3428رأس، مقابل 55 مستفيدا بمحافظات الوجه القبلي من 6 محافظات بإجمالي مبلغ 9 ملايين و930 ألف جنيه لشراء عدد 735 رأس.

وأوضحت «منى محرز» أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يتم تنشيط وتعظيم الاستفادة من المشروع بالمحافظات وبخاصة محافظات الوجه القبلي حتى يتحقق التوزيع العادل بين كافة المحافظات، مشيدة بالزيادة الملحوظة من أعدد السيدات المستفيدات من المشروع القومي لإحياء البتلو الذي بلغ عددهم 109سيدة على مستوي المحافظات المختلفة.

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وأضافت نائب وزير الزراعة، أن هذه الطلبات لعدد من المحافظات المستفيدة من إحياء مشروع البتلو، وذلك لمحافظات البحيرة كفر الشيخ الغربية الدقهلية دمياط الإسماعيلية الشرقية المنوفية القليوبية الجيزة الفيوم المنيا أسيوط سوهاج الأقصر والإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه القروض بفائدة 5%متناقصة تشجيعا للمشروعات التنموية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت إن هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم قطاع الثروة الحيوانية بالحصول على قروض ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة قدرها ٥% لاستكمال الطاقات الاستيعابية وملء الفراغات بالمزارع لخلق فرص عمل ولزيادة الإنتاج، وتشجع الحكومة المربيين بزيادة الطاقات لمزارع الإنتاج الحيواني، وتقدم وزارة الزراعة خدمات التراخيص في زمن وجيز لتسهيل الإجراءات في الحصول على القروض.

ولفتت إلى ضرورة ان يتقدم الراغبون في الاستفادة من مشروع البتلو التقدم بطلباتهم إلى قطاع الانتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، موضحة إنه يتم عمل معاينة للراغبين في الحصول على قروض مشروع البتلو من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطري وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة والبنك الزراعي المصري وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

وكشفت نائب وزير الزراعة عن انه يتم إتاحة الفرصة لكل من يريد ان يستفيد من مشروع البتلو اذا انطبقت عليه الشروط، وتيسيرا على المواطنين بكل مكان وللتوزيع العادل جغرافيا تم فتح باب التقدم بقطاع الانتاج الحيواني بالجمعية الموجودة بالقرية في نطاق المحافظة التابع لها المتقدمون بطلبات الحصول على قروض البتلو، شريطة الجديدة ومطابقة الاشتراطات اللازمة للحصول على هذه القروض، مشددة على أن دليل نجاح المشروع هو جدية المستفيدين منه بتسديد مستحقات الدولة وهو ما تم بنسبة 100% خلال الفترة الماضية.