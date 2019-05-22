شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: التعاون مع الوزارات لتحقيق التكامل في الجهود البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية استغلال قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد صدور اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، لصالح المراكز والمعاهد البحثية، موضحا أنه في إطار هذا القانون يجب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البحثية، وإنشاء شركات ناشئة، وأودية للعلوم، وحاضنات تكنولوجية من أجل توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل.

ووجه عبدالغفار خلال مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الأربعاء، القيادات البحثية بضورة العمل على تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية؛ بهدف تعريف المجتمع البحثي بكيفية استغلال القانون، مشيرا إلى أهمية تخصيص كوادر بحثية داخل المراكز والمعاهد البحثية من شأنها تسويق المشروعات البحثية.

وشدد عبدالغفار على أهمية تنظيم اجتماعات دورية مع المراكز البحثية في الوزارات الأخرى، مؤكدا على أهمية تحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمي للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.

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وأشار إلى أهمية تحسين أداء منظومة البحث العلمى في مصر، مضيفا أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.

فيما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات، كما وافق على تشكيل لجان اختيار رؤساء المراكز والمعاهد البحثية التالية طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٠٥ لعام ٢٠١٤ وهم: المعهد القومي للمعايرة، المعهد القومي للبحوث الفلكية، المعهد القومي لعلوم البحار، إلى جانب الموافقة على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث.

كما وافق المجلس على إدراج مجال التطبيقات الهندسية للحاسب «الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية والبيئية» وذلك ضمن مجالات الترقية للجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية بالمركز القومي للبحوث، والموافقة أيضا على ضم مجال «دراسات بيئية» ضمن مجالات الترقية إلى اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن مجالات اللجان العلمية الدائمة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

فيما وجه المجلس التهنئة لصدور قرارين لمجلس الوزراء لتعيين اثنين من رؤساء المراكز والهيئات البحثية الجدد وهم: الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد، وصدور القرار الوزارى بتعيين الدكتور جاد القاضى قائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

شارك في الاجتماع الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة.