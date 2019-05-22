شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وفد فرنسي ضوابط استيراد البط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، وفدًا من السفارة الفرنسية بالقاهرة، يضم المستشارة الزراعية الفرنسية ومدير الشؤون الاقتصادية بالسفارة ورئيسة الجمعية الأهلية التي تضم كل العاملين بالقطاع الزراعي في فرنسا.

وأكد «أبوستيت» أن الوزارة هي المنوط بها تنظيم عملية الاستيراد لأي منتجات داجنة أو حيوانية، وذلك بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية بالدولة.

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وحضر اللقاء الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وتطرق الحديث عن استيراد صغار البط من فرنسا، وأن هناك شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا القطاع، ويهتم الجانب الفرنسي بتذليل كل العقبات التي تواجه تصديره إلى مصر.

وقال «موسي» إن اللقاء تناول ورشة العمل المزمع انعقادها بمصر خلال شهر يونيو القادم، والتي سيتم فيها التعرف على أحدث الأساليب الزراعية المتبعة في فرنسا، وسيحضرها العديد من العاملين بالقطاع الزراعي الفرنسي ومسؤولو وزارة الزراعة هناك، وأيضًا بعض المستثمرين الزراعيين المصريين، للتعرف على الخبرة الفرنسية في الزراعة.

وأضاف «موسى» أن الورشة سيشارك فيها أيضًا من الجانب الفرنسي العديد من المنتجين والمصنعين للمعدات والآلات الزراعية والشركات المنتجة للعصائر والألبان وشركات الإنتاج الحيواني.