شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق 6 متهمين في قضية «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» للمفتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي والنطق بالحكم على باقي المتهمين في جلسة 19 يونيو المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».
ويواجه المدرجون في القضية اتهامات بتأسيس وإدارة «عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة» غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وقالت النيابة في لائحة اتهامها إن «الإرهاب واستخدام العنف كانا الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»
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