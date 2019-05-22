شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد: شديد الحرارة.. والقاهرة 45 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «28- 45»، إسكندرية «20 – 41»، قنا «25 – 45»، الأقصر «26– 45»، أسوان «27 – 45» .