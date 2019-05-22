شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس تسجل ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات العابرة يومياً في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الإقتصادية لمنطقة القناة، مهاب مميش، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية، التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الإتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات 5 ملايين و500 ألف طن.

وأوضح مميش، في بيان اليوم أن 37 سفينة عبرت من الشمال بحمولات بلغت مليونين و800 ألف طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن، كما شهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 11 سفينة ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

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وأضاف رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرت بسفينة الحاويات العملاقة «OOCL SCANDINAVIA»، والتي ترفع علم هونج كونج بحمولة 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى ماليزيا، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة «MSC SVEVA»، التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة 196 ألف طن، في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى اسبانيا.

وأكد مميش، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، بإعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية الرائدة، ورفع تصنيفها وتحقيق الإستفادة المثلى من بدء تعافي حركة التجارة العالمية، ومؤشرات الإقتصاديات العالمية.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة، لا تقتصر أهميتها على كونها أحد مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة فحسب، وإنما تتعدى ذلك بإعتبارها حجر الزاوية لسلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، لتنمية منطقة القناة، والتي ما كانت لتصبح واقعاً ملموساً لولاً الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوف الشعب المصري البطل خلف هذه الجهود الوطنية على قلب رجل واحد.