شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط منع القبلات وارتداء الإسدال.. السماح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، أنه تلقى موافقة فضيلة الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، بالسماح لرحلات «السيتي تورز»، التي تقل سائحين من فنادق الغردقة، بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال شهر رمضان المبارك في غير الأوقات المخصصة للصلاة، بشرط الالتزام بارتداء الإسدال للسائحات ومنع القبلات والأحضان، وأن تكون الزيارة في غير أوقات الصلاة، وذلك بعد أن تم إيقاف هذه الرحلات في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

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وأضاف «أبوطالب» أنه تم التنبيه على المرشدين السياحيين المرافقين لرحلات السيتي تورز بالالتزام بقواعد وشروط الزيارة بإعلام السائحات بضرورة ارتداء الإسدال المخصص من إدارة المسجد خلال الزيارة ومنع القبلات، حيث تصل مدة الزيارة ما بين 20 و30 دقيقة، وترتدي السائحات من زائري المسجد الإسدال قبل دخولهن للمسجد، من غرفة مخصصة لذلك تضم العديد من العباءات المخصصة للسيدات بمختلف الألوان والمقاسات، وأن تكون الزيارة في غير أوقات ومواعيد الصلاة.

وأوضح «أبوطالب» أن زيارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة تجذب المئات من السائحين لزيارته، حيث تقلهم الأتوبيسات من الفنادق والقري السياحية بهدف التعرف على معالم المدينة السياحية وعلى العادات والتقاليد المصرية، حيث تنظم شركات السياحة الأجنبية التي تجلب سائحين لقضاء إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة من عدة دول أوروبية جولة سياحية لهم لزيارة معالم مدينة الغردقة، حيث تم وضع عدد من المساجد الشهيرة بالغردقة وكنيسة الأنبا شنودة ضمن برنامج الجولات السياحية التي تنظمها هذه الشركات لسائحيها بما يعرف «السيتي تورز»، وتهدف هذه الرحلات لتعريف السائح بالغردقة والأسواق التجارية والأماكن السياحية والدينية، خاصة التي تتميز بطابع معماري وبنائي متميز، حيث يتم تسليم إسدال لكل سائحة خلال زيارتها لمسجد الميناء، بالإضافة إلى عدة تعليمات خاصة بآداب الزيارة يلقيها المرشد السياحي.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد قرر أن يكون مسجد الميناء بالغردقة مزارًا سياحيًا في غير أوقات الصلاة، وأن تنظم شركات السياحة رحلات إليه لزيارته كمزار سياحي وتحفة معمارية من حيث موقعه على شاطئ البحر وعمارته.

أوقاف البحر الاحمر تسمح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال رمضان في غير اوقات الصلاة

أوقاف البحر الاحمر تسمح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال رمضان في غير اوقات الصلاة

أوقاف البحر الاحمر تسمح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال رمضان في غير اوقات الصلاة

أوقاف البحر الاحمر تسمح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال رمضان في غير اوقات الصلاة

أوقاف البحر الاحمر تسمح للسائحين بزيارة مسجد الميناء الكبير خلال رمضان في غير اوقات الصلاة