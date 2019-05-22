شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المنتج السينمائي صبحي السنان بكفالة على ذمة اتهامه بالتحرش بسيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل المنتج السينمائي صبحي السنان بعد سداده كفالة مالية على ذمة قضية التحرش بإحدي السيدات خلال السحور بالباخرة بلو نايل.

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