شكرا لقرائتكم خبر عن «الري والزراعة» تستعدان لموسم الزراعة الصيفي والسيطرة على مخالفات الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا تنسيقيًا بين الوزارتين، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ورؤساء المصالح والقطاعات والمعنيين بالوزارتين، وذلك لمناقشة أمور إدارة المياه والزراعة، وكذلك جهود الوزارتين في تنمية سيناء في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء.

وناقشت الاجتماعات الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات وتوفير الاحتياجات المائية للموسم الصيفي مع استمرار جهود ترشيد المياه من خلال تعميم نُظم الري الحديثة واستنباط محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وتتحمل الجفاف والملوحة مع ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين.

وأكد الوزيران ضرورة استمرار التنسيق اليومي والمستمر بين مسؤولي الوزارتين مع العمل على حل المشاكلات في حينها، لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفي والحد من مخالفات الزراعات الشرهة للمياه، وخاصة زراعات الأرز.

وزارة الري والزراعة تستعدان لموسم الزراعة الصيفي