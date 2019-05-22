شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يؤجل امتحانات الخميس لشدة حرارة الطقس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات المقرر إجراؤها غدا الخميس بجميع كليات الجامعة، بسبب تقارير هيئة الأرصاد الجوية عن حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة في ذلك اليوم، لافتا إلى أن القرار يهدف في المقام الأول للحفاظ على الطلاب والعاملين بالجامعة، خاصة أن الامتحانات تجري في أوقات صيام شهر رمضان.

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وقالت الجامعة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس الموافق ٢٣ مايو، ومن أجل الحفاظ على أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات، قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات في هذا اليوم إلى آخر يوم بعد نهاية الامتحانات، وذلك بجميع كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد».

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات التي جرى تأجيلها سواء بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، أو مقر الجامعة القديمة بمدينة سوهاج، سيتم أداء الامتحانات بها آخر أيام الامتحانات، واعتبارها المواد الأخيرة التي سيجري الامتحان فيها.

وقد لاقى قرار رئيس الجامعة بتأجيل الامتحانات نظرا لحرارة الجو المتوقعة مع الصيام ترحيبا كبيرا من طلاب وطالبات الجامعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن سعادتهم وشكرهم لرئيس الجامعة على استصداره هذا القرار، خاصة أنهم يعانون صعوبة وتعبا شديدا في أداء الامتحانات بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل في وقت صيام شهر رمضان، نظرا لكون الجامعة في منطقة صحراوية أسفل الجبل الغربى، وتشتد بها الحرارة في الصيف.