شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة ورئيس «العربية للتصنيع» يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الذي قام بزيارة الهيئة على رأس وفد من قيادات الوزارة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التصنيعية المختلفة بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وقال «نصار» إن زيارته للهيئة تأتى في إطار حرص الوزارة على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، وبصفة خاصة الهيئة العربية للتصنيع، التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، تُمكِّنها من لعب دور حيوى ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة وبتوقيتات محددة لبدء التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية، لافتاً في هذا الإطار إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال لضمان سرعة التنفيذ.

وفيما يتعلق بتوجه الهيئة نحو التصدير، أوضح «نصار» أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة لمساعدة الهيئة على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، منوهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تتيحها الهيئة في زيادة معدلات التصدير من خلال التركيز على تصدير الخدمة والمنتج في آن واحد، وهو الأمر الذي سيلقى قبول عدد كبير من الدول الأفريقية، كما أشاد الوزير بجهود الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أننا على أتَمّ الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية.

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من جانبه، أكد «التراس» أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات المصرية، موضحًا تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة في الخطة القومية للتصنيع المحلي وجميع مشروعات البنية التحتية والإسهام في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.

واستعرض «التراس» الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلًا عن وسائل النقل صديقة البيئة، وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، كما أوضح التعاون الوثيق مع جميع المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالٍ بتصميم مصري 100%، بالإضافة إلى المحابس ذات الأقطار الكبيرة، وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه.

ولفت «التراس» إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب التعاون والتكامل الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة، التى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري في دول القارة السمراء، لافتًا في هذا الإطار إلى دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية، منها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية، بالإضافة إلى شركة بلجيكية، لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير التجارة والصناعة بتفقد معرض منتجات الهيئة، والذى يعكس الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة سواء في مجال الإنتاج العسكري أو المدنى.

وزير الصناعة ورئيس العربية للتصنيع يبحثان التعاون لتنفيذ خطة الدولة