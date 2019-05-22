شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 223 طالبًا إلى «التأديب» في جامعة الإسكندرية بسبب الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمداء كليات «التجارة والتربية والآداب» في جامعة الإسكندرية ضبط 223 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحتى الآن، سواء تلبس بالغش أو الشروع فيه، أو الإخلال بنظام الامتحان.

ففى كلية الآداب، قال الدكتور سامح الأنصارى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إنه تم ضبط 160 حالة غش منذ بدء الامتحانات في 4 مايو الجارى، والتى تنتهى يوم 2 يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان، وتطبيق اللائحة عليهم لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.

وأوضح «الأنصارى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من بين حالات الغش التي تم رصدها 3 حالات غريبة من خلال استخدام الساعة الذكية smart watch، باعتبارها كلمة السر في الغش العام الجارى، والتى تعد نوعًا من الهواتف الذكية، وتشبه الساعات العادية ويمكن ارتداؤها في المعصم، كما يمكنها الدخول إلى الإنترنت وتشغيل تطبيقات الإنترنت، وتستخدم أيضاً للبحث في الإنترنت مع صوت، وتتبع ممارسة GPS.

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وفى كلية التربية، أحال الدكتور أنور فراج، عميد الكلية، 3 حالات غش تم ضبطها من خلال مراقبى اللجان إلى مجالس التأديب للتحقيق معهم في المحاضر الواردة.

ولفت إلى أنه وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقرة بحق الطلاب المتورطين في الغش، تقضى بأنه من يثبت متلبسًا بالغش يُاقب بالفصل لمدة تيرم كامل، ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه، وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

وفى كلية التجارة، أعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مجمع العلوم الإنسانية (المجمع النظرى سابقاً)، ضبط 60 حالة غش سواء تلبسًا بالغش والشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان.

كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب جامعة الإسكندرية بدأت في كلية الآداب 4 مايو، وفى كليتى التجارة والتربية يوم 9 مايو، وفى كليتى السياحة والفنادق والفنون الجميلة يوم 11 مايو، وفى كلية التربية الرياضية بنين يوم 14 مايو، وفى كليتى الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية ورياض الأطفال يوم 18 مايو، وفى كلية طب الأسنان يوم 19 مايو، على أن تبدأ في كلية الزراعة بسابا باشا يوم 20 مايو، وفى كلية التربية الرياضية بنات يوم 23 مايو، وفى كلية الحقوق يوم 31 مايو، وفى كلية الزراعة يوم 1 يونيو، وامتحانات MCQ لطلاب كلية الطب يوم 2 يونيو.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات سوق تتوقف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تستأنف بعدها حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الامتحانات في بعض المقررات الدراسية ستستمر في التحول إلى الشكل الإلكترونى من خلال تطبيق منظومة التصحيح الإلكترونى والبابل شيت، نظراً لمميزات هذا النظام في قياس مهارات محددة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما يضمن التصحيح الإلكترونى العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإعلان النتائج في أسرع وقت.