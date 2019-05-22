شكرا لقرائتكم خبر عن لتسلية الصيام ومواجهة ارتفاع الأسعار.. إقبال على رحلات «الصيد» بالبحر الأحمر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جذبت رحلات الصيد خلال شهر رمضان عددا كبيرا من الهواة للمشاركة في رحلات يومية نهارية وليلية للتسلية خلال شهر رمضان ومواجهة ارتفاع أسعار الأسماك التي تجاوزت ١٢٠ جنيها للشعور و٣٠٠ للناجل و٥٠ للحريد و٨٠ للسيجان والبياض، حيث يعتبر هواة الصيد موسم هجرة الأسماك يأتي متناسبا في هذا التوقيت مع شهر رمضان الكريم هذا العام، حيث يتم المبيت داخل البحر على متن اللنشات البحرية بعد تجهيز السنار والطعوم الخاصة بالصيد، وإلي جانب الصيادين الهواة يشارك آلاف الصيادين من مختلف مدن البحر الأحمر في رحلات الصيد في موسم هجرة أسماك الشعور.

وعقب العودة من الرحلات، يحصل كل مشارك على كمية من الأسماك التي يتم صيدها بالتساوي فيما بينهم لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، وتعد جزر أبورماد وأم قمعر والشبرور وكارلوس والعرق الصغير أهم مناطق صيد أسماك الشعور.

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ويقوم هواة الصيد باستئجار اللنشات البحرية ليلة واحدة، وأن الأسعار حسب حالة اللنش وتجهيزاته، ويتراوح سعر الليلة ما بين 1500 و2000، وعقب انتهاء رحلة الصيد يتم اقتسام ما تم صيده من أسماك بالتساوي مع كل المشاركين في رحلة الصيد، ويعتبر موسم هجرة أسماك الشعور من أهم مواسم الصيد، حيث تأتي الأسماك في أسراب مهاجرة من الجنوب لمنطقة شمال البحر الأحمر في موعدها المعتاد لظهورها السنوي.

وتشهد عدة مناطق بالبحر الأحمر بداية من حلايب وشلاتين وحماطة ومنطقة جبل الزيت وجمشة أسراباً من أسماك الشعور القادمة من جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تحدد محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية الأماكن المسموح والممنوع الصيد بها، حمايةً لأسماك الزريعة والبطارخ التي تنتج عن عملية التكاثر وتقدر أعدادها بالملايين، وبأحجام من 2 كيلو إلى 12 كيلو للسمكة الواحدة.

والطُّعم المفضل للصيد هو السبيط أو الكاليماري.