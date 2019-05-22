شكرا لقرائتكم خبر عن الصالة الموسمية بالمطار تستقبل 15 رحلة لعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء 15 رحلة جوية قادمة من الأراضى المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة بينهم 9 رحلات من جدة، و6 رحلات من المدينة المنورة.

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ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.

واتخذت شركة مصر للطيران كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.