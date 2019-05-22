شكرا لقرائتكم خبر عن "السفير العراقى" بالقاهرة يزور الانتاج الحربى لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

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وخلال اللقاء تم الترحيب بالسفير، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين والتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والعراق ووضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في إعادة إعمار العراق وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ( الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة عن شكره للمشاركة الفعالة والمتميزة لوزارة الإنتاج الحربى بالجناح الخاص بها فى معرض الدفاع الدولى بالعراق، مؤكداً على أن مصر بإمكانياتها ستكون عامل رئيسي ومهم فى المساهمة في إعادة إعمار العراق فى المجالين العسكرى والمدنى مشيراً على أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة فى أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح التعاون المشترك وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.