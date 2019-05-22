شكرا لقرائتكم خبر عن مرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى طرة برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ما زالت جلسات المحاكمة متصلة فى تلك القضية، ومع تعدد تفاصيلها والمتهمين فيها، وما شهدته القضية والمرافعات من معلومات، نستعرض فى السطور التالية 20 معلومة مهعمة حول مرافعة النيابة العامة:

1ـ 3 رؤساء من نيابة أمن الدولة ترافعوا فى القضية.

2ـ المحكمة استمعت للمرافعة على مدار 6 جلسات بدأتها فى 4 مايو واختتمتها 9 مايو 2019.

3ـ خلال مرافعة النيابة وُضعت شاشة عرض كبيرة بصور المتهمين وتقسيم التنظيم وخلاياه له.

4ـ قالت النيابة عن المتهمين إنهم طائفة استباحوا دماءنا ودمروا بلادنا وأخذوا من بيت المقدس ستارا لأعمالهم الإرهابية.

5ـ النيابة أكدت أن التنظيم تأسّس على يد المتهم توفيق فريج بائع العسل فى 2009 .

6ـ تم الحديث عن قادة التنظيم، وعددهم 10، وتحدثت النيابة بنبذة مختصرة عن نشأتهم.

7ـ تحدثت النيابة عن كيفية تعرف بعض قيادات التنظيم، مثل محمد عفيفى ومحمد منصور، على بعضهم بالسجن فى 2007.

8ـ أكدت النيابة أكدت فى مرافعاتها أن التنظيم لم ينفذ عمليات عدائية إلا بعد توفير الأموال له بعد 2011، ومبايعة المتهمين لمؤسّسه بائع العسل فى أبريل من العام نفسه.

9ـ نوّهت النيابة بأن المتهم هشام عشماوى تولى تدريب التنظيم بدنيا وعسكريا مع متهم آخر.

Advertisements

10ـ خلية كتائب الفرقان الإرهابية كانت ضمن الخلايا التابعة للتنظيم.

11ـ المتهم فرج فرحات وجه عبارات تهديد خلال المرافعة، وقال: قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار.

12ـ تحدثت النيابة بالتفصيل عن حادث استشهاد المقدم محمد مبروك مسؤول ملف الإخوان بالأمن الوطنى ووصفت لحظة استشهاده.

13ـ تناولت النيابة باستفاضة 3 جرائم شغلت الرأى العام، من أصل 54 جريمة بالدعوى، وهى تفجير مديرية أمن القاهرة واغتيال الشهيد مبروك وتفجير مبنى أمن الدقهلية.

14ـ قالت النيابة فى مرافعاتها إن هؤلاء المتهمين من "الفئة الباغية".

15ـ تحدثت النيابة عن غسل مخ المتهمين وكيفية بيعهم لأقاربهم، كما فعل المتهم محمد عويس الذى سرّب معلومات للإرهابيين عن خاله ضابط الشرطة.

16ـ أشارت النيابة إلى المتفجرات والأسلحة المضبوطة فى مزرعة المتهم رقم 36 بأمر الإحالة.

17ـ تناولت المرافعات إمداد المتهم محمد عمر وآخرين للمتهمين بأسلحة وأموال استخدموها فى عملياتهم.

18ـ تحدثت النيابة عن دور تحويل المتهم هشام عشماوى مسكنه لمخزن أسلحة ومفرقعات استُخدمت فى تفجير موكب وزير الداخلية.

19ـ تناولت النيابة إعداد المتهمين ودراستهم لكتب سيد قطب المتشددة.

20ـ طالبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية تتمثل فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.