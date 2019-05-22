شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة وفاة أرملة صدام حسين على لسان ابنتها رغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت رغد ابنة الرئيس العراقى السابق صدام حسين، الأنباء المتداولة حول وفاة والدتها السيدة "ساجدة خير الله".
و وفقا لقناة السومرية العراقية، قالت رغد إن والدتها تتمتع بصحة جيدة، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة والدتها.
يشار أن السيدة ساجدة خير الله ، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين فى 24 يونيو 1937، عملت كمعلمة فى مدرسة ابتدائية، وهى فى نفس الوقت ابنة خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة وفاة أرملة صدام حسين على لسان ابنتها رغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.