شكرا لقرائتكم خبر عن النساء المصابات بمرض السكر أكثر عرضة لضعف صحة القلب.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية القلب الأمريكية، أنه يمكن أن يكون مرض السكرى أحد عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، ولكن بالنسبة للنساء تؤدى الحالة إلى نتائج أسوأ من الرجال، وذلك لعدة أسباب.

وقالت أن الإحصائيات لافتة للنظر، بالمقارنة مع نظرائهم من الرجال، فإن النساء المصابات بداء السكرى لديهن خطر متزايد من الإصابة بأمراض القلب مرتين، كما أنها أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية قاتلة فى وقت مبكر.

وقالت قالت جوديث ريجينستاينر مديرة مركز أبحاث صحة المرأة فى كلية الطب بجامعة كولورادو،"تتوفى النساء المصابات بداء السكري فى كثير من الأحيان بعد أول أزمة قلبية.

أظهرت إحدى الدراسات أن النساء أقل بنسبة 10% فى استخدام أدوية خفض الكولسترول مقارنة بالرجال، ووجدت الدراسة أن النساء كن أقل بنسبة 7 % لاستخدام الأدوية الأخرى التى تحمي القلب.

في بيان علمي لجمعية القلب الأمريكية، لاحظ الباحثون، أن الهرمونات، وعوامل الخطر القلبية الوعائية، تلعب دورًا أيضًا.

العديد من النساء، على سبيل المثال، لديهن بالفعل عدد من عوامل الخطر لأمراض القلب، عندما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثانى، مع وجود عوامل خطر أخرى، مثل ارتفاع الكولسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وسمنة البطن، وخلل وظيفة الأوعية الدموية، تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع الكولسترول في الدم أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال ،مما يؤثر ذلك على الإصابة بالأزمة القلبية.

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فى دراسة نشرت في (يناير) فى مجلة السكري والسمنة والتمثيل الغذائي، وجد الباحثون أن النساء لديهن معدلات تحكم منخفضة بشكل عام مقارنة بالرجال بسبب عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستويات السكر فى الدم وضغط الدم والكولسترول والتدخين.

قال الدكتور دارين ماكجوير، أخصائي أمراض القلب في دالاس، إن النساء لديهن أعلى نسبة من الدهون في الجسم مقارنة بالرجال، عند تشخيص إصابتهن بمرض السكري لأول مرة، تعتبر السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض القلب،وترتبط بارتفاع ضغط الدم.

وقال مكجوير، إن النساء المصابات بداء السكري لديهن علامات أعلى للإلتهاب، مما قد يساعد أيضًا في تفسير سبب تعرضهن لمشاكل القلب،كما أن الاختلافات في العلاج تلعب دوراً في ذلك.

و أوضح ماكجوير، أن النساء تشكل أكثر من نصف السكان، موضحة أنه على النساء أن يدافعن عن أنفسهن، وأن يراجعن الطبيب بانتظام ويصبحن نشيطات، تشير الدراسات إلى أن النساء المصابات بداء السكري قد يحتجن إلى ممارسة التمرينات الرياضية بقوة أكبر من الرجال المصابين بداء السكري، للتخفيف من حده أمراض القلب والأوعية الدموية، بما لا يقل عن 150 دقيقة من ممارسة الرياضة المعتدلة الشدة أو 75 دقيقة من ممارسة الرياضة القوية في الأسبوع، بالإضافة إلى نشاط تقوية العضلات من المعتدل إلى العالي يومين في الأسبوع.



النساء المصابات بمرض السكر اكثر عرضه لامراض القلب

وأكدت جمعية القلب الأمريكية، أنه يمكن ممارسة المشي السريع بانتظام مع زيادة دقائق التمرين، وهذا يكون مفيدا لكل من النساء والرجال.

وأضافت، إن كل شخص بالغ يجب أن يكون على دراية، وأن يتابع 5 أرقام صحية حرجة وهى: الكولسترول الكلي؛ الكولسترول "السيئ" ضغط الدم؛ سكر الدم؛ ومؤشر كتلة الجسم.