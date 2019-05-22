طالب ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل فى أسئلة الاختيار صعب فى الجزئية المقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب على الشريف، بلجنة الصف الأول الثانوى العام، بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن امتحان الجغرافيا تضمن 17 جزئية. وأضاف الطالب لـ" الخليج 365"، أن الأسئلة الاختيارية كانت سهلة وصعبة فى الأجظاء المقالية منها. Advertisements وأوضح الطالب أن أغلب الطلاب دخلوا على سيستم الامتحان مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحا. وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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