انت الان تتابع حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العطر

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

وأفتى المفتي أنه يجوز للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك. وكشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، ما حكم استخدام البخور والمعطرات في نهار رمضان؟ الروائح الطيبة لا تفطر الصائم اتفاقا، وإنما الخلاف فى استنشاق البخور والعطور، فالاستنشاق للبخور والعطور عمدا

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