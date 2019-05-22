شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين مديرية الصحة و«طب بالإسكندرية» للتعاون في مجالات العلاج والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بروتوكول مع كلية طب جامعة الإسكندرية للتعاون في مجالات العلاج والتدريب.

ويتضمن البروتوكول استعانة مديرية الشؤون الصحية بكلية الطب لإمدادها بأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية في التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة، وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريب الأطباء، كما يشمل البروتوكول تبادل المستلزمات الطبية والأدوية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وقع البروتوكول عن مديرية الشؤون الصحية الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، وعن كلية الطب الدكتور أحمد عثمان عميد الكلية، بحضور وكلاء كلية الطب من الأساتذة أعضاء مجلس الكلية ومديرة إدارة المستشفيات بالمديرية.