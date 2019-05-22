شكرا لقرائتكم خبر عن الروائية العمانية جوخة الحارثي: أول شخصية عربية تفوز بجائزة «مان بوكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الروائية العمانية الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثي بجائزة «إنترناشيونال مان بوكر» البريطانية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، والتي تتحدث فيها عن مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب أو كاتبة خليجية أو عربية بهذه الجائزة التي تنافست عليها هذا العام ستة أعمال صادرة بلغاتها الأصلية وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية وصدرت في بريطانيا.

تفوقت الكاتبة العمانية، 41 عاما، على 5 منافسين أقوياء ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة، من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا.

تعد مان بوكر جائزة دولية تأسست في المملكة المتحدة رسميا في عام 2005، وتُمنح كل سنتين إلى كاتب مرموق من أي جنسية عن عمل يكون قد نشره باللغة الإنجليزية أو قام بترجمته إليها. وقد بثت الخبر وكالات الأنباء العالمية من لندن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

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كتبت الروائية العمانية من قبل مجموعتين من الروايات القصيرة، وكتابين للأطفال، وثلاث روايات باللغة العربية، وفازت روايتها «نارنجة» بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب- 2016.

درست الشعر العربي الكلاسيكي في جامعة أدنبرة بأسكتلندا. وتعمل حاليا أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، في جامعة السلطان قابوس.

قالت لجنة تحكيم الجائزة في حيثيات قرارها إن الرواية ذات نظرة ثاقبة خيالية وغنية وشاعرية، حيث تدور أحداث «سيدات القمر».

وقال المحكمون في بيان لهم: الرواية منظمة ومبنية بأناقة وهي تحكي عن فترة زمنية داخل أسرة واحدة.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز: «إن الرواية أظهرت فنا حساسا وجوانب مهمة من تاريخنا المشترك». وأضافت أن الأسلوب يسمو بمهارة فوق العبارات المبتذلة».

ووصفت صحيفة جارديان الرواية بأنها تقدم «لمحة عن ثقافة غير معروفة نسبيا في الغرب»، بينما قالت صحيفة ذي ناشيونال إنها تشير إلى «ظهور موهبة أدبية كبرى». ووصفت الرواية بأنها إنجاز قوي ومنسوجة بحرفية وبها خيال عميق.

«سيدات القمر» ثلاث شقيقات في قرية «العوافي» بعُمان. ميّا، وأسماء، وهولة. هؤلاء النساء الثلاث وأسرهن كن شاهدات على تطور عمان.