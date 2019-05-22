شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: إقالة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة تفتقد لمعايير الشفافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقالة ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة مفاجئ وغير متوقع، مؤكدا أن القرار صدر في ظروف غامضة بينما كان يقوم بمهمة رسمية وطنية في محافظة الأقصر لتنفيذ برنامج مشترك مع الفاو للتدريب على مكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد الإنتاج الزراعي.

وأضاف «أبوصدام» يثير الدهشة، خاصة أن السباعي من القيادات النشطة والتي يشهد له الجميع بالتفاني في العمل، وقدرته على إدارة منظومة مكافحة الآفات بنجاح، وهو ما قد يهدد آخرين في قطاعات آخري أو إدارات مركزية لا تعمل على نفس الأداء أو المستوي.

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وشدد نقيب الفلاحين، على أن معايير الشفافية تقتضي التعامل مع إدارة الملفات الزراعية بوضوح، وبعيدا عن أي غموض، لضمان رفع كفاءة العمل الزراعي، وهو ما يعني ضرورة الإعلان عن أسباب الإقالة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود اسباب تستدعي ذلك لأنهاء حالة الجدل التي أثيرت فور صدور قرار الإقالة.

وأشار «أبوصدام»، إلى إنه إذا كان من حق الوزير اختياره معاونة في أداء مهام العمل الوزاري، إلا أن إنهاء أعمال أية قيادات في العمل الحكومي ترتبط ببعد إنساني أولا، ثم البعد الإداري الذي يرتبط بحالتين الأولي اما أن يكون له بعد قانوني أو مخالفة وفي هذه الحالة يتم إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، أو أن يكون له بعد يتعلق بضعف الأداء وعندها يمكن للوزير ان يربط البعد الإنساني بالبعد الإداري ويتحفظ على القرار حتي عودة «السباعي» خاصة أننا نعيش في أجواء رمضانية.

جدير بالذكر ان اقالة السباعي جاء وفقا للقرار الوزاري رقم 590 لسنة 2019، بتاريخ اليوم 21/5/2019 الصادر عن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة والذي كلف الدكتور عصام محمد عبدالسلام ياسين رئيس البحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، رئيسا للإدارة التي كان يشغلها السباعي.