شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تتابع تنفيذ تغيير أسماء مساجد الجمعية الشرعية وأنصار السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الأوقاف في المنيا، الثلاثاء، متابعة تنفيذ القرار رقم 104 لسنة 2019 بشأن تغيير أسماء مساجد الجمعية الشرعية أو أنصار السنة أو ما يحمل اسم أحد أعضاء الجماعة الإرهابية، وتعليق لافتة على المسجد بالاسم الجديد الوارد بالقرار الوزاري.

وكان الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتمع بأعضاء لجان التفتيش والمتابعة، بحضور مدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، ونبه على سرعة متابعة وحصر المساجد التي تم تبديل المسمى من جمعية شرعية أو أنصار سنة، وبيان مدى تفعيل ذلك على أرض الواقع وإحالة الإدارة كلها للتحقيق حال المخالفة للتعليمات.