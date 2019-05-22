- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة نائبين فى البرلمان الصومالى بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انفجار ضخم بسيارة مفخخة هز أرجاء العاصمة الصومالية، صباح اليوم، بالقرب من القصر الرئاسى، وتصاعد الأدخنة فى سماء مقديشيو.
ووفقا لموقع caasimada، فإن التقارير الأولية تشير أن الحادث كان يستهدف نقطة تفتيش أمنية، وأسفر الحادث عن إصابة النائبين فى البرلمان الصومالى حسن شعبان وماريان عارف، بينما قتل الحارس الشخصى لعارف.
الأدخنة فى سماء العاصمة مقديشيو
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الصومال، صورا وفيديو من الحادث الذى وقع صباح اليوم.
صور من الانفجار
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إصابة نائبين فى البرلمان الصومالى بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.