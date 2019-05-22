شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: امتحنا الجغرافيا بالتابلت ومستوى الأسئلة فوق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى المدارس الحكومية، امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا على التابلت دون مشكلات فى سيستم الامتحان مع الأغلبية العظمى من الطلاب إضافة إلى تأخر دخول بعضهم فى الدخول على سيستم الامتحان ولكنهم أدوا الامتحان إلكترونيا.

وأكد الطلاب، أن هناك صعوبة فى الأسئلة ومستواها فوق المتوسط بالنسبة للطلاب وليست من الكتاب واستخدام الأوبن بوك لم يضف كثيرا لهم خلال الإجابة عن الأسئلة.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، بمدرسة السعيدية بالجيزة، إن الأسئلة تضمنت 17 جزئية منها 10 أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد و7 مقالية، وكانت توجد عدة نقاط صعبة، لافتا إلى أن الأسئلة اعتمدت على الفهم وقياس التحصيل بشكل نقدى بعيد عن الحفظ والتلقين.

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وأوضح الطالب أن هناك حالة من الإطمئنان لدى كثير منهم لأن من يجب عن أجزاء من الامتحان سوف يحصل على درجة النجاح، مضيفا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية استقرت على التابلت وحجم المشكلات التى ظهرت فى أول يوم للاختبارات تراجع بشكل كبير.