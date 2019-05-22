شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الاتحاد الأوروبى يحظر استخدام البلاستيك بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى اليوم تعليمات لمنع استخدام المنتجات المصنعة من البلاستيك والتى تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من عام 2021.

ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فإن التعليمات الجديدة تنص على منع استخدام أى منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً من البلاستيك والمخصصة للاستعمال لمرة واحدة، وبشكل خاص الأطباق، السكاكين والملاعق البلاستيكية والمواد المستخدمة لاستهلاك الوجبات السريعة والمشروبات وغير ذلك.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت عام 2018 اقتراحاً تشريعياً لمنع استخدام هذه المنتجات اعتباراً من 2021.

وتؤكد الدول الأعضاء على وجود بدائل عملية لهذه المنتجات يمكن استخداماً حرصاً على سلامة البيئة.

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وتشكل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد 70% من النفايات البحرية التى يتم العثور عليها على الشواطئ الأوروبية، الأمر الذى يجعل من التعامل معها تحدياً حقيقياً.

كما تحدد التعليمات الجديدة مهلة للدول الأعضاء تمتد حتى 2029 لإعادة جمع 90% من القوارير البلاستيكية المستخدمة فى أسواقها بدل رميها فى البحار والمحيطات.

وتفرض التعليمات الجديدة على الأوروبيين تصنيع شكل جديد من القوارير البلاستيكية بحيث تحتوى على ما نسبته 25 إلى 30% على الأقل من المواد الممكن تدويرها وذلك حتى عام 2030.

ويأتى التحرك الأخير فى إطار عمل المؤسسات والدول الأوروبية على محاربة تلوث البيئة والتغير المناخى.