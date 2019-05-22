أخبار مصر

المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسؤولة، إن الأغلبية العظمى من المدارس الثانوية انتهت من توزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على الطلاب، استعدادا للامتحانات التى تنطلق خلال أسبوعين، وتحديدا السبت 8 يونيو المقبل.

 

وطالبت المصادر، الطلاب الذين لم يتسلموا أرقام جلوسهم بالتوجه إلى المدارس قبل إجازة عيد الفطر، نظرا لأن الامتحانات تنطلق عقب إجازة العيد مباشرة. متابعة: "بطاقة رقم الجلوس مهمة للطالب لأنها تدله على لجنته ورقم جلوسه، ومن المقرر أن توضع أرقام الجلوس وكشوف المناداة فى أماكن بارزة عند مدخل اللجنة، ليتمكن الطالب الذى لم يحصل على رقم جلوسه من معرفته قبل دخول اللجنة الفرعية.

Advertisements

 

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق السبت 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 3 يوليو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا