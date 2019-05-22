شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لأطباء الجلدية والتجميل لإنقاذ المرضى من منتحلى صفة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تكرار الاعتداءات الجسيمة من قبل بعض منتحلى صفة طبيب تخصص الجلدية والتجميل، وإجراء عمليات تجميل لمرضى، من غير الأطباء، أوصى عددا من أطباء تخصص الجلدية والتجميل خلال اجتماع لهم بنقابة الأطباء، بحضور الدكتورة نجوى الشافعى الأمين العام للنتقابة، والدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد فتحى، أمين الصندوق المساعد.

وناقش الاجتماع الاعتداءات المتكررة والجسيمة من قِبل غير الأطباء على التخصص، وإجرائهم الإجراءات التجميلية الطبية للمرضى والمواطنين دون إشراف طبى، وغير مسموح لهم بتلك الممارسات بحكم القانون، كما أنهم يقومون بالدعاية على أنهم أطباء ويقومون بإيهام وخداع المرضى والمواطنين بغير الحقيقة.

وقد توصل الاجتماع إلى عدة توصيات، هى:-

1- إنشاء روابط لأطباء تخصص الجلدية والتجميل بالنقابات الفرعية بالمحافظات، لينبثق عنها الرابطة العامة للتخصص بنقابة أطباء مصر.

2 - توضيح ضرورة وحق المريض بالسؤال عن ترخيص مكان الإجراءات التجميلية الطبية، والتأكد من أن من يقوم بالإجراء التجميلي له هو طبيب بشري متخصص بالجلدية والتجميل أو جراحة التجميل.

Advertisements

3 - القيام بعمل فيديوهات توضيحية للتوعية حول الفرق بين الإجراءات التجميلية الطبية، التي من المفترض أن يقوم بها أطباء بشريون متخصصون، والإجراءات التجميلية غير الطبية.

4 - العمل على تفعيل العقوبات الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ضد منتحلي صفة الطبيب الغير مرخص له بمزاولة المهنة.

5 - تقديم بلاغات للجهات المختصة - وحث المواطنين على ذلك – ضد الأماكن الغير مرخصة وضد منتحلي صفة أطباء جلدية وتجميل عند توفر الإثباتات اللازمة.