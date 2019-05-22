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طلاب أولى ثانوى يواصلون الاختبارات الإلكترونية بامتحان الجغرافيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

واصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية لليوم الثالث على التوالى، وذلك بامتحان مادة الجغرافيا الذى انطلق صباح اليوم.

 

ويؤدى الطلاب امتحاناتهم على أجهزة التابلت، بعد استقرار منصة الامتحانات الإلكترونية وسهولة الدخول إليها، مع تحملها كثافة الطلاب المترددين عليها.

 

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وتُعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين، الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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