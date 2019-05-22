شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يواصلون الاختبارات الإلكترونية بامتحان الجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية لليوم الثالث على التوالى، وذلك بامتحان مادة الجغرافيا الذى انطلق صباح اليوم.

ويؤدى الطلاب امتحاناتهم على أجهزة التابلت، بعد استقرار منصة الامتحانات الإلكترونية وسهولة الدخول إليها، مع تحملها كثافة الطلاب المترددين عليها.

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