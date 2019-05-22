اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان في الجغرافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الجغرافيا.

ويعقد الامتحان على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى العاشرة والنصف، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بطباعة الامتحان بنسبة 25% من عدد الطلاب؛ للانتقال للامتحان الورقي حال حدوث أي مشكلة تقنية.

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ونجحت وزارة التربية والتعليم في تفعيل الامتحان الإلكترونيبشكل كامل منذ اليوم الثاني للامتحان، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس، بعد مشكلة تقنية واجهت الطلاب، الأحد، بامتحان اللغة العربية، وتعاملت معها وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس في إيصال الامتحان للطلاب وليس السحابة الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن هذه الآلية تضمن وصول الامتحان للطالب دون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها، بحيث إذا وقعت مشكلة تقنية في مدرسة ما، لا تنتقل للمدارس الأخرى.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 600 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتجرى الامتحان ب2275 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 1700 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية يؤدي طلابها الامتحانات إلكترونيا، ونحو 500 مدرسة لم يكتمل تجهيزها بعد، يؤدي طلابها الامتحان ورقيا، فضلا عن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الذين يؤدون امتحاناتهم ورقيا.