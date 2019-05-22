حدث ليلًا| وزير الكهرباء يكشف سبب زيادة الأسعار.. والسعودية: نريد السلام لا الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

محمد شاكر: 33.5 مليار جنيه حجم العجز في الكهرباء حال عدم زيادة الأسعار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن طريقة حساب فاتورة الكهرباء مختلفة؛ لأنه قد يدخل فيها عدد من الشرائح.

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وزير الكهرباء: مدّ تحريك الأسعار 8 سنوات قرار من السيسي تخفيفًا عن المواطنين

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الدولة اتخذت قرارًا برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًّا خلال 5 سنوات.

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البابا تواضروس عن انتقادات سفره سنوياً: "أعلم واجباتي ومسئولياتي"

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه خلال الشهرين الماضيين زار 3 إيبارشيات داخل مصر هي: بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، وأن زيارة إيبارشيتي بورسعيد والإسماعيلية، كانتا ليلًا، أما دمياط فكانت في نفس اليوم.

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مؤسس هواوي: أمريكا "تستهين" بقدرات الشركة

حذر مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفي، من مغبة الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركته، قائلا إن واشنطن "تستهين" بقدراتها.

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إلغاء بند الإجازات.. نظام جديد لصرف حوافز العاملين بالسكة الحديد

أكد الدكتور محمد حسين، مدير إدارة الموارد البشرية بالسكة الحديد، أنه تقرر صرف حوافز الجهود للعاملين بالهيئة بنظام جديد محكم.

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صاحب إشارة النصر في 73 عن محور "روض الفرج": مصر تعبر من جديد

قال محمد طه، صاحب إشارة النصر بعد انتصار أكتوبر عام ١٩٧٣، إنه حرص علي زيارة محور روض الفرج، والذي يعد إنجاز كبير يحتفي به العالم، وبكوبري "تحيا مصر" المُلجم الأوسع على مستوى العالم، حسبما أكدت موسوعة جينس للأرقام القياسية.

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السعودية: سنبذل ما في وسعنا لمنع نشوب أي حرب وأيدينا ممتدة للسلام

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أعلن مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء، أن المملكة تسعى إلى السلام في المنطقة وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع نشوب أي حرب.

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التحالف العربي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، الثلاثاء، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

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مقترح جديد لتقريب وجهات النظر بشأن مجلس السيادة بالسودان

طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48" "ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس.

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ترامب يهدد المكسيك بسبب سماحها للمهاجرين بدخول أمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء سياسات الهجرة بالمكسيك، وهدد باتخاذ إجراءات ضدها لسماحها للمهاجرين بالعبور إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

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الولايات المتحدة: مؤشرات على استخدام حكومة الأسد أسلحة كيميائية في سوريا

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها لا تزال ترى مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية من جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور يوم الأحد.

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فنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى السعي للسلام ورفع "التهديد العسكري"

دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الولايات المتحدة الثلاثاء إلى "الحوار" ورفع "تهديدها العسكري" ضد بلاده.

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فصائل معارضة سورية تعلن سيطرتها على أغلب بلدة كفرنبودة في ريف حماة

أعلنت فصائل من المعارضة السورية مساء الثلاثاء، سيطرتها على أغلب مناطق بلدة كفرنبودة في ريف حماة بعد ساعات من بدء معركة مع القوات الحكومية التي سيطرت على البلدة قبل أسبوعين .

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