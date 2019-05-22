أخبار مصر | محافظات مصرية تسجل درجات حرارة الأعلى في العالم (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظات مصرية تسجل درجات حرارة الأعلى في العالم (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الأربعاء 17 رمضان، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً، لتسجل محافظات "القاهرة وشبين وطنطا وسيوة وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان" درجات حرارة الأعلى في العالم.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 43

شبين الكوم 23 43

طنطا 23 43

دمنهور 21 41

الإسكندرية 20 39

بلطيم 22 39

مطروح 20 37

السلوم 18 40

سيوة 23 44

بورسعيد 20 34

دمياط 20 34

الزقازيق 22 43

الإسماعيلية 23 43

السويس 23 41

العريش 20 38

رفح 20 37

رأس سدر 24 41

نخل 16 40

نويبع 28 39

طابا 21 38

كاترين 18 36

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 40

مرسى علم 27 38

الفيوم 23 43

بني سويف 23 43

المنيا 22 43

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 44

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبوسمبل 24 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 33

Advertisements

رأس حدربة 26 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 40

الرياض 23 38

المنامة 30 35

أبوظبي 28 36

الدوحة 29 38

الكويت 26 42

دمشق 17 36

بيروت 23 29

عمان 18 35

القدس 19 33

غزة 22 31

بغداد 24 40

مسقط 31 34

صنعاء 12 23

الخرطوم 28 42

طرابلس 15 22

تونس 13 22

الجزائر 13 21

الرباط 14 24

نواكشوط 19 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 26

اسطنبول 17 26

إسلام أباد 23 35

نيودلهي 26 41

جاكرتا 24 33

بكين 18 34

كوالالمبور 24 32

طوكيو 15 24

أثينا 16 26

روما 10 21

باريس 09 22

مدريد 11 22

برلين 08 18

لندن 11 18

مونتريال 11 19

موسكو 15 26

نيويورك 15 23

واشنطن 16 25