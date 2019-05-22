أخبار مصر | محاكمات اليوم.. استئناف "التلاعب بالبورصة" والحكم في قضيتين مهمتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمات اليوم.. استئناف "التلاعب بالبورصة" والحكم في قضيتين مهمتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة".

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى محاكمة 70 متهما في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم، القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

وتستكمل الدائرة 16 جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار عادل على أحمد أبو المال محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي السابق و11 متهما آخرين اتهامهم بتزوير أوراق 13 سيارة مهربة من ليبيا.

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وتنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالحكم على 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.

وتنعقد محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، لمحاكمة تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين.