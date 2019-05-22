أخبار مصر | جدول أعمال مجلس النواب اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول أعمال مجلس النواب اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها؛ لمناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد، وذلك بعدما قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، خلال اجتماعها بالأمس، تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد.