أخبار مصر | رسميا وبدايةً من مايو الجاري| "رشوان" 2100 جنيه بدلات لجميع الموظفين العاملين بهذه الجهات وبزيادة 25% بعد موافقة الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا وبدايةً من مايو الجاري| "رشوان" 2100 جنيه بدلات لجميع الموظفين العاملين بهذه الجهات وبزيادة 25% بعد موافقة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بشكل رسمي زيادة بدلات التدريب بنسبة 25% بداية من الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لوعده الذي كان قد أعلنه في السابق.

وتم زيادة البدل الخاص اليوم لجميع الموظفين العاملين ببعض الجهات الرسمية في الدولة بنسبة 25%، ليصبح 2100 جنيه بعد الزيادة، على أن يتم الصرف بداية من مايو الجاري.



وأضاف رشوان، في بيان له اليوم، أن الزيادة سيتم صرفها لجميع أعضاء النقابة والعمال والإداريين بجميع المؤسسات الصحفية، وأكد موافقة الحكومة، وتوجه بالشكر لجميع من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة.