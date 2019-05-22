انت الان تتابع البابا: أنا لست رجلا سياسيا ويشغلني سلامة الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا تواضروس في ألمانيا

«أنا لست رجلا سياسيا، والكنيسة عبر تاريخها من القديس مارمرقس وحتى الآن، وإلى أن يأتي المسيح ليس لها علاقة بالسياسة لكنها كنيسة وطنية»، هكذا، أجاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، على سؤال "ما الفرق بين السياسة والوطنية التي طالما تكلمت عنها كثيرا؟ خلال حوار مع قناة الكنيسة «سي تي في»، في أثناء زيارته الرعوية لأوروبا وتشمل ألمانيا وسويسرا ثم إنجلترا. وأضاف البابا أن «الوطن يشغلنا وسلامته تهمنا، والسياسة تكون من خلال أحزاب ومسؤولين حكوميين والبرلمان»..

وعن تقسيم إيبارشية المنيا وبقاء الأنبا مكاريوس الأسقف العام به، أجاب أن الأنبا مكاريوس سيتم تنصيبه على إيبارشية المنيا، لكن لأنها ايبارشية كبيرة «نحن نبحث الآن كيف تقسم وهذا التقسيم من أجل الرعاية، ونيافة الأنبا مكاريوس على تواصل معي، ومن حوالي شهر طلبت منه أن يرسل أمناء الخدمة فأرسل نحو مئة شخص

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