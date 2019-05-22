الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.
كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.
الصغرى العظمى
القاهرة 25 43
شبين الكوم 23 43
طنطا 23 43
دمنهور 21 41
الإسكندرية 20 39
بلطيم 22 39
مطروح 20 37
السلوم 18 40
سيوة 23 44
بورسعيد 20 34
دمياط 20 34
الزقازيق 22 43
الإسماعيلية 23 43
السويس 23 41
العريش 20 38
رفح 20 37
رأس سدر 24 41
نخل 16 40
نويبع 28 39
طابا 21 38
كاترين 18 36
الطور 24 36
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 28 40
مرسى علم 27 38
الفيوم 23 43
بني سويف 23 43
المنيا 22 43
أسيوط 25 43
سوهاج 25 43
قنا 25 44
الأقصر 26 44
أسوان 27 44
أبوسمبل 24 43
الوادي الجديد 27 44
شلاتين 24 36
أبو رماد 25 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 41
المدينة 28 40
الرياض 23 38
المنامة 30 35
أبوظبي 28 36
الدوحة 29 38
الكويت 26 42
دمشق 17 36
بيروت 23 29
عمان 18 35
القدس 19 33
غزة 22 31
بغداد 24 40
مسقط 31 34
صنعاء 12 23
الخرطوم 28 42
طرابلس 15 22
تونس 13 22
الجزائر 13 21
الرباط 14 24
نواكشوط 19 29
الصغرى العظمى
أنقرة 11 26
اسطنبول 17 26
إسلام أباد 23 35
نيودلهي 26 41
جاكرتا 24 33
بكين 18 34
كوالالمبور 24 32
طوكيو 15 24
أثينا 16 26
روما 10 21
باريس 09 22
مدريد 11 22
برلين 08 18
لندن 11 18
مونتريال 11 19
موسكو 15 26
نيويورك 15 23
واشنطن 16 25
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