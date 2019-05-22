شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.



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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 43

شبين الكوم 23 43

طنطا 23 43

دمنهور 21 41

الإسكندرية 20 39

بلطيم 22 39

مطروح 20 37

السلوم 18 40

سيوة 23 44

بورسعيد 20 34

دمياط 20 34

الزقازيق 22 43

الإسماعيلية 23 43

السويس 23 41

العريش 20 38

رفح 20 37

رأس سدر 24 41

نخل 16 40

نويبع 28 39

طابا 21 38

كاترين 18 36

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 40

مرسى علم 27 38

الفيوم 23 43

بني سويف 23 43

المنيا 22 43

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 44

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبوسمبل 24 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 40

الرياض 23 38

المنامة 30 35

أبوظبي 28 36

الدوحة 29 38

الكويت 26 42

دمشق 17 36

بيروت 23 29

عمان 18 35

القدس 19 33

غزة 22 31

بغداد 24 40

مسقط 31 34

صنعاء 12 23

الخرطوم 28 42

طرابلس 15 22

تونس 13 22

الجزائر 13 21

الرباط 14 24

نواكشوط 19 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 11 26اسطنبول 17 26إسلام أباد 23 35نيودلهي 26 41جاكرتا 24 33بكين 18 34كوالالمبور 24 32طوكيو 15 24أثينا 16 26روما 10 21باريس 09 22مدريد 11 22برلين 08 18لندن 11 18مونتريال 11 19موسكو 15 26نيويورك 15 23واشنطن 16 25