شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينظم احتفالية للتطوع في محطة قطار المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم الهلال الأحمر المصري في المنيا احتفال مع المتطوعين بقيادة عزيز جرجس، ومحمد صلاح جادو، نائب مدير الجمعية ومدير أنشطة الشباب، وعدد من المتطوعين في محطة قطار المنيا.
وزع مندوب المركز العام للهلال الأحمر الهدايا على المتطوعين، والاحتفال مع الركاب المتواجدين بالمحطة، وتوزيع الهدايا التذكارية، والتقاط الصور معهم.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينفذها الهلال الأحمر المصري لتنمية الوعي بأهمية التطوع، وكذلك الاحتفال بمسيرة الهلال الأحمر المصري الإنسانية في مصر لما يزيد على قرن من الزمان.
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