شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 22 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة».

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 70 متهما في قضية «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة» .

يستقيل رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جرويسمان من منصبه بعد اجتماع الحكومة.

يتوجه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إلى بغداد، حيث سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، بينها ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي، وحول ما يتردد عن إعادة انتشار للقوات الأمريكية في المنطقة، وإذا ما كان هذا الأمر محل نقاش أمريكي ـ كويتي، ومسألة ترسيم الحدود البحرية مع العراق.

يبحث رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، في العاصمة الروسية موسكو، مجالات التعاون الأساسية خاصة تدابير إزالة المشاكل الحالية التي تقف في سبيل التعاون، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز العلاقات بين فيتنام وروسيا في مجالات رئيسية، لاسيما المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.