شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلًا رمضان» في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، المنفذ الاستراتيجي لمحاربة الغلاء بحي النور بمدينة شرم الشيخ، في إطار مبادرة «أهلا رمضان»، بهدف توفير المنتجات الغذائية واحتياجات رمضان من الفاكهة والخضراوات، واللحوم والدواجن، والمجمدات، بأسعار مخفضة، حيث تراوحت التخفيضات ما ٣٠ و٤٠ ٪ بالإضافة لتوفير اللحوم البلدي بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو.

وكما قام المحافظ بتوزيع كراتين السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان، مشيدا بجودة المعروضات، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع وتوفيرها طوال شهر رمضان.

رافق المحافظ، سامي عبدالقادر مدير عام التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والنائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.